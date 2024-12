Ilfattoquotidiano.it - Guida in autostrada quando sente qualcosa su una gamba: è un velenosissimo serpente trigre. La donna riesce a salvarsi

Immagina di trovarti a bordo della tua auto, a 80 km/h in. Immagina di sentiresu unae di accorgerti che si tratta di untigre, velenoso. È quanto capitato a unache si trovava al volante, in una via a scorrimento veloce di Melbourne. La polizia – riporta il Guardian – è stata avvisata dagli automobilisti: unaa piedi nudi cercava di fermarli, invocando aiuto.Una volta sul posto, vicino all’uscita Toorak Rd, nei sobborghi orientali di Melbourne, la 40enne ha raccontato di avere sentitosul piede e di essersi accorta di avere unsulla: ha fatto in tempo ad accostare e a scappare. Secondo le forze dell’ordine, laha “reagito in modo straordinario”, arrivando alla corsia di emergenza prima di lasciare l’auto.Sul posto un’ambulanza, con i paramedici pronti a verificare che la, in stato di shock, non fosse stata morsa.