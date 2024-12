Movieplayer.it - Grande Fratello: un concorrente verso l'espulsione, provvedimenti in arrivo? Llike sospetto di Beatrice Luzzi

Secondo alcuni rumors diffusi in rete il prossimo appuntamento del reality show di Alfonso Signorini sarà segnato da un provvedimento disciplinare contro uno dei concorrenti che abitano nella Casa. La prossima puntata del, prevista per domani 2 dicembre, potrebbe essere teatro di un vero e proprio scossone. Secondo indiscrezioni diffuse in rete, la produzione sarebbe intenzionata a prendere sericontro uno dei concorrenti, valutando l'immediata o un televoto flash per lasciare al pubblico il verdetto finale. I rumors: chi è a rischio? L'esperto di gossip ed ex gieffino Biagio D'Anelli, attraun video su Instagram, ha anticipato che unpotrebbe essere cacciato dalla Casa a causa di comportamenti inaccettabili, in particolare legati a episodi di presunto bullismo nei confronti di Helena Prestes.