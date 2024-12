Giuseppe Maggio a teatro con ‘L’Amore è come un brodo di giuggiole’ | Il presente la magia del teatro

Leggi su Funweek.it

Dal 3 all’8 dicembre 2024 – all’Off/Off Theatre di Roma – va in scena L’Amore èundi Giuggiole, scritto e diretto da Tommaso Agnese e con protagonistie Denise Tantucci. La storia è divisa in capitoli: ogni capitolo racconta un momento nel tempo in cui i due personaggi si incontrano o affrontano delle dinamiche interiori. Luca (30) è un giovane squattrinato di periferia, simpatico e un po’ guascone, vive di espedienti e non riesce mai a mettere la testa apposto, abita ancora con l‘anziana madre a cui spesso ruba parte della pensione. Un giorno conosce Ginevra (25) una giovane borghese malinconica. Ginevra sta vivendo un momento difficile della sua vita, la relazione segreta con un uomo molto più grande di lei sposato e con figli è ad un punto morto. Un rapporto perverso e ossessivo che distrugge piano piano la sua quotidianità.