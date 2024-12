Ilgiorno.it - Gambolò, auto esce di strada nella nebbia: morto 43enne

(Pavia), 1 dicembre 2024 - Tragica uscita disulla Provinciale 105 trae la frazione Torrazza di Borgo San Siro. Un uomo di 43 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1 dicembre. Erano da poco passate le 19 quando altrimobilisti in transito hanno visto la Toyota Aygo uscita die lanciato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi sanitari di Areu, oltre ai vigili del fuoco e alla Pol, che sta procedendo con gli accertamenti sull'accaduto. Si è comunque trattato di un incidentenomo, senza altri mezzi coinvolti. Al momento ignote le cause per le quali ilalla guida dell'utilitaria ha perso il controllo uscendo di. Le condizioni di visibilità non erano certo ottimali, con laabbastanza fitta nel tratto diprovinciale fuori dai centri abitati, in aperta campagna.