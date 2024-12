Fiorentina-Inter | malore per Bove portato via in ambulanza e compagni in lacrime

Leggi su Sportface.it

Enorme preoccupazione inper le condizioni di Edoardo, che si è accasciato per undurante la partita del Franchi e non ha ripreso conoscenza. Ansia etrae avversari, anche l’arbitro è scosso e subito vengono chiamati i soccorsi. Purtroppo la concitazione del momento non ha permesso di capire quali fossero le condizioni del giocatore, apparso comunque esanime. L’ex centrocampista della Roma è statovia ine d’estrema urgenza in ospedale. La partita, per dovere di cronaca, è sospesa e non si giocherà più per oggi, venendo per ovvi motivi rinviata a data da destinarsi, così come ufficializzato dalla Lega Serie A.Secondo quanto riferisce Sky Sport, questi gli aggiornamenti – non confermati – sulle condizioni di Edoardo: “Il giocatore respira autonomamente e il cuore batte, ha perso conoscenza e ora è in ospedale”, ha detto Fabio Caressa da studio.