Escalation di furti a Calvi un piano sicurezza

Tempo di lettura: 2 minutisi mobilita contro l’allarme. Il sindaco Armando Rocco, di fronte all’diche ha colpito il Comune e l’intera area del Medio Calore, ha annunciato una serie di misure concrete per garantire maggiore protezione ai cittadini e alle attività locali. L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza dall’ultimo furto che ha interessato una nota attività commerciale del paese, generando preoccupazione e intra la popolazione.La prima risposta dell’amministrazione riguarda il sistema di videosorveglianza comunale. Come spiegato dal sindaco, alcune telecamere erano fuori uso a causa delle recenti condizioni meteorologiche. Da lunedì, verranno ripristinate le funzionalità delle apparecchiature danneggiate, a cui si aggiungerà l’installazione di nuove telecamere per un monitoraggio capillare del territorio.