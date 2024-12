Ilrestodelcarlino.it - Elfi e hobbit ai piedi di Frodo: tutti in fila per foto e autografi

Cesena, 1 dicembre 2024 – Cosplayer di Goku, Batman, One Piece, Pokemon e Signore degli Anelliinpronti a divertirsi. Dalla mattina di ieri a Cesena fiera tanti giovani – e meno giovani – hanno assalito la fiera del mondo nerd di Gamics, con qualcuno che per l’occasione ha appunto indossato i panni del suo eroe preferito. Un solo obiettivo: mettersi in coda e guadagnare posizioni per accedere il prima possibile alla sessione dicon l’attore americano Elijah Wood, grande protagonista dell’evento. Passato alla storia per il ruolo dinella trilogia del Signore degli Anelli, Wood è apparso in scena sulle 14, acclamato da applausi scroscianti e urla di felicità. L’attore ha ringraziato il pubblico in maniera commossa, sorpreso dall’affetto dei fan italiani. Chilometrica la calca per incontrare l’attore, tanto che laper il Meet and greet a un certo punto si disperdeva per quasi tutta la lunghezza del padiglione.