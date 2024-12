Liberoquotidiano.it - Edoardo Bove, prime notizie dall'ospedale: come sta il 22enne

avrebbe avuto una crisi epilettica in campo durante il match Fiorentina-Inter. Il ragazzo, centrocampista della viola, avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve ilverrà sottoposto a tac, in quanto aveva spasmi.e immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s'accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di, con le lacrime e i le mani fra i capelli. A fianco del centrocampista, trasportato all'Careggi di Firenze, ci sono i dirigenti gigliati Alessandro Ferrari e Daniele Pradè che stanno aggiornando telefonicamente in tempo reale il presidente viola, Rocco Commisso, che si trova negli Stati Uniti.