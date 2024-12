Ilgiorno.it - Corteo dei “Motobabbo” e presepe. Il quartiere Tessera in festa

Iniziano oggi gli appuntamenti del "Natale in". Dalle ore 16, al Teatro Piana di via Turati, spettacolo per bambini dai 3 ai 9 anni (a cura di Teatro d’Oltre Confine), merenda e ritiro delle letterine per Babbo Natale, in collaborazione con il Comitato2001. Gli appuntamenti tornano l’8 dicembre, alle ore 11, con la benedizione del. E ancora, il 14 dicembre, alle ore 16, in Sala Ilaria Alpi, "Magicando di Natale", spettacolo di imagia per i più piccoli. Il giorno dopo, "",di motociclisti vestiti da Babbo Natale. Sempre il 15, alle 14 al campo da rugby in via Don Sturzo, i “Cinghiali Asd” propongono un pomeriggio di gioco e divertimento. Infine, il 22 dicembre: zampognari per il, panettone e vin brulé, intrattenimento e scambio di auguri, grazie all’organizzazione delle associazioni Arci-Cesare Terranova, Domo Nostra, Comitato2001 e Amici degli Orti.