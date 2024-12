Superguidatv.it - Coppa Italia, ottavi di finale: orario e dove vedere le partite in chiaro dal 3 al 5 dicembre

Dopo la 14esima giornata di Serie A, è già tempo di pensare aglidi2024/2025. Saranno otto le squadre impegnate nelle prime quattro sfide della competizione che dureranno tre giorni. Vediamo insieme tutte levederle in tv.didal 3 al 5leSe il campionato di Serie A resta combattutissimo, con molte squadre racchiuse in pochi punti, tutto può accadere nella. Da martedì 3 a giovedì 52024, si giocano i primi quattrodiche saranno visibili in. Mediaset infatti ha acquistato, fino al 2027, i diritti della competizione.I singoli match saranno tutti visibili in esclusiva e insu1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it. Si parte martedì con un doppio impegno: Bologna-Monza e Milan-Sassuolo mentre mercoledì ci sarà il derby toscano Fiorentina-Empoli e giovedì Lazio-Napoli.