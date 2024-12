Ilrestodelcarlino.it - Cinema, concessione prorogata fino al 2043. L’opposizione: "Motivazioni non approfondite"

Bagarre per la prorogaaldellain affitto dello stabile delteatro, che sarebbe scaduta nel febbraio 2034, e per la riduzione del canone annuo da 8.900 euro a 5mila alla coop Novecento, che organizza le attività. La proposta è stato approvata nel Consiglio comunale di giovedì coi voti della maggioranza e l’astensione delle minoranze. "Tutti apprezziamo il valore e il lavoro del Novecento – ha dichiarato il consigliere Domenica Savastano (Impegno Comune-Lab) – Ma voi non ci avete messo nelle condizioni di votare a favore. La proposta non è stata discussa in Commissione 1: avrebbe fatto piacere ascoltare l’amministratore della coop. Avremmo voluto capire la nuova convenzione, ma per studiarla abbiamo avuto 4 giorni lavorativi al netto del weekend". Gli atti constano di una settantina di pagine: vi è la richiesta dell’ad, il parere dei commercialisti della coop, allegati e lo schema convenzione scritto dal legale della coop.