Lanazione.it - Capitale del vino con ’Wine weekend’

Leggi su Lanazione.it

Domenica enologica a Scandicci, per la quinta edizione di "Wine Weekend", al Centro Rogers in piazzale della Resistenza. Ci sono oltre 60 le aziende vitivinicole presenti alla manifestazione, per un totale di oltre 350 etichette da degustare. Orario 11-19,30. I biglietti di ingresso sono disponibili in prevendita su internet; nel caso la capienza massima non fosse stata raggiunta sarà possibile acquistare il biglietto in loco il giorno stesso della manifestazione. L’evento è organizzato da un gruppo di scandiccesi che investono in città che portano persone e danno comunque valore al territorio. Il ricavato del servizio guardaroba sarà devoluto all’associazione "Un calcio per tutti onlus".