Sport.quotidiano.net - Bologna-Venezia 3-0, la doppietta di Ndoye e Orsolini stendono Di Francesco

, 30 novembre 2024 – Ildavanti a Saputo non sbaglia e cala il tris contro il. Un rotondo 3-0 contro i lagunari per i rossoblù che ritrovano sorriso e 3 punti tra le mura amiche dopo le sconfitte patite contro Lazio in campionato e Lille in Champions League. Una vittoria che arriva grazie alla primain Serie A di Danche prima su rigore e poi di fino iscrive il suo nome sul tabellino dei marcatori. Dil’altra rete, sempre su rigore, con il numero 7 autore anche dell’assist per il secondo gol dello svizzero. Per la prima volta i ragazzi di Italiano segnano poi anche più di un gol tra le mura amiche in questa stagione, in quella disperata ricerca del gol che fino ad oggi è stato uno dei talloni di Achille della squadra, anche se ci vogliono due rigori per arrotondare il risultato e pesano alcuni errori che avrebbero reso l'esito finale ancora più rotondo.