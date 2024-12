Isaechia.it - Amici 24, Alessia Pecchia esce dalla Casetta per gareggiare ai mondiali di Sarajevo: lei trionfa, ma sui social è polemica

La ventiquattresima edizione didi Maria De Filippi ha preso il via ormai da due mesi e tra i concorrenti del talent show di Canale 5 che maggiormente hanno attirato l’attenzione del pubblico c’è, ballerina di latino americano scelta da Alessandra Celentano per entrare a far parte del suo team.Sin da subitoha dimostrato di avere una grande sicurezza in se stessa, frutto di anni di studio e di numerose gare vinte, non solo a livello nazionale, ma anche mondiale.A proposito di gare, nonostante la ballerina sia attualmente tra i concorrenti di, nelle ultime ore ha lasciato momentaneamente laper recarsi aa disputare iWorld Championship Solo Latin che l’avevano vista già vincitrice lo scorso anno.Dopo aver gareggiato,si è riconfermata vincitrice e suisono stati in molti a congratularsi con lei per il traguardo raggiunto, precisando che non è stato il programma a mandarla, bensì gli organizzatori deiche l’hanno richiamata a partecipare in qualità di vincitrice della precedente edizione.