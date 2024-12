Alena Seredova a Verissimo | Buffon è dispiaciuto? Ci mancherebbe

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –senza peli sulla lingua. La modella e attrice è stata ospite oggi, domenica 1 dicembre, ae ha commentato il capitolo a lei dedicato contenuto nel libro scritto dall’ex marito Gianluigi. L’ex portiere italiano ha ammesso di essere moltodi quanto abbia fatto soffrirea causa del suo tradimento con Ilaria D’Amico, sua attuale moglie. Quando Silvia Toffanin ha chiesto adse avesse letto il libro dell’ex marito, la modella ha replicato: “Mi aspettavo questa domanda. Cosa può esserci scritto che io non so? Sono stata al fianco di quell’uomo per dieci anni. Sono stati gli anni in cui è successo di tutto: dalle vittorie alle cadute. Non penso di trovare nel libro un capitolo che mi potrebbe sorprendere”, ha confessato la modella.