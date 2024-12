Metropolitanmagazine.it - Alberto Matano, chi sono i genitori Franco e Marisa

nasce il 9 Settembre 1972 a Catanzaro e i suoiFagà, l’uomo è un biologo ormai in pensione che ha una grande passione sia per il teatro che per la musica mentre la madre è un’insegnante, donna con un certo ruolo nel suo paese visto che in passato ha svolto anche i ruoli di sindacalista e assessore. Perè stata molto importante anche nonna Luisa, donna a cui lui era molto legata e che è venuta a mancare qualche anno fa all’età di 101 anni.La più famosa è mamma,Fagà, un’insegnante ricoperta di prestigiose nomine negli anni. Classe 1942 di origini calabresi, ha conseguito la laurea in Lettere Moderne e, quindi, insegnato Italiano e Storia fino al 1998 presso l’Istituto Tecnico B. Grimaldi di Catanzaro. Dal 2001 al 2005 ha assolto agli onori e agli oneri di Consigliera Regionale di Parità e referente del Gruppo di lavoro della relativa Rete Nazionale.