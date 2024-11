Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu al primo match in singolo demolisce Jey Uso e porta il vantaggio al suo team

A 24 ore dal War Gamesmaschile c’era ancora da assegnare ilad uno dei dueche permette di ritrovarsi nelle fasi preliminari del, prima dell’effettivo suono della campanella con un uomo in più per alcuni minuti fino a quando ilnon diventa un 5vs5. A giocarsi questosono stati Jey Uso e, chiamato a disputare il suointelevisivo, nonchè main event in, da quando è sbarcato in WWE.Un vero enforcerBloodline 2.0 bandita da bordo ring su perentorio ordine di Nick Aldis, masin dalle battute iniziali ha dimostrato di non avere bisogno di alcun aiuto. L’inizio dell’Enforcer è stato travolgente, Jey Uso nulla ha potuto sotto i suoi colpi e solo dopo diversi minuti è riuscito a trovare una reazione coinvolgendo anche il pubblico che era tutto dalla sua parte.