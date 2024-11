Secoloditalia.it - Violenza sulle donne, Roccella: “L’utero in affitto è una nuova forma di patriarcato”

“Oggi le nuove forme disono pratiche comein, legale in alcuni Paesi ma non in Italia. È una pratica che offende la dignità femminile e riduce lea produttrici di qualcosa che non è più una maternità. Un bambino che non è il loro bambino”. Parole forti quelle del ministro per la Famiglia e le pari opportunità Eugeniadai microfoni dell’incontro “Patria è famiglia” a Palermo. La maternità “per altri”, lascia intendere, è una pratica molto imparentata con lainè unadi“Questa è davvero una commercializzazione dei bambini. E un modo di considerare leprofondamente lesivo della libertà e della dignità femminile. Non si toglie un bambino a una mamma e non si toglie una mamma a un bambino”.