TS – Juve di padre in figlio

2024-11-30 11:09:58 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:L‘occasione di una vita. E l’opportunità di ripercorrere le orme di unche vale un idolo. Non capita a tutti, un’emozione così. E chissà cosa starà provando in queste ore Alfonso Montero, aggregato agli allenamenti della prima squadra bianconera per scelta diretta di Thiago Motta. Il difensore uruguaiano è stato a contatto con i “grandi” ieri e lo sarà nuovamente oggi, così com’era già capitato la settimana scorsa. Sono i giorni in cui allaoccorre qualcosa e qualcuno in più, specialmente in difesa. Con l’ultimo infortunio di Savona – nessuna lesione, ma salta la trasferta di Lecce -, alla squadra di Motta manca praticamente un terzo del reparto arretrato, motivo per cui bisognerà in qualche modo correre ai ripari, a prescindere dal solido e solito discorso dell’allenatore sul «merito» e sul «rispetto» che si deve sia allo stemma dellantus sia al cammino di questi giovani di talento forgiati nel vivaio.