Ilfattoquotidiano.it - Trovato morto nella sua casa l’ex batterista dei My Chemical Romance, Bob Bryar. Aveva 44 anni

Bob, exdei My, è statosuain Tennessee. La notizia la dà TMZ e al momento non sono ancora note le cause del decesso.44. Secondo il popolare magazine statunitense, il corpo del musicista era in “stato di decomposizione”. Non si sospetta alcun “atto criminale”: niente è stato portato via dall’abitazione e anche le armi in possesso del 44enne sono state trovate al loro posto. Il servizio di protezione animali ha portato via i suoi due cani, rimastiè stato un membro dei Myper 6, dal 2004 al 2010: l’allontamento, a causa di problemi e incomprensioni con il resto della band (formata da Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way e Frank Iero). Il 44enne si era definitivamente ritirato dalla musica dal 2014 ed era diventato un agente immobiliare e un volontario molto attivo nei canili della sua zona.