Dilei.it - The Voice Kids, le pagelle della terza puntata: Antonella Clerici accogliente (10), Clementino spassoso (9)

Leggi su Dilei.it

Ladi Theha confermato la forza del format, tra momenti commoventi, riflessioni inaspettate e un tocco di leggerezza., con il suo modo di fare rassicurante e mai sopra le righe, guida la serata come una vera padrona di casa, affiancata da quattro giudici che sanno alternare competenza e ironia.Gigi D’Alessio, poesia e radici: Voto 10Gigi D’Alessio dimostra ancora una volta il suo talento nel valorizzare i giovani artisti. Linda di Assisi, 11 anni, conquista tutti con una versione emozionante di Sei nell’anima di Gianna Nannini e sceglie Gigi come coach, attirata dalla sua empatia e dal legame musicale che si instaura subito tra i due.Successivamente, durante un momento di confronto con Arisa, riflette sull’importanza di credere nei talenti: “Chi non dà fiducia alla tua voce è sordo.