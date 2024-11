Quotidiano.net - Terra e Luna più vicini. Le due fasi in un orologio

L’ultimo Moonswatch nato celebra due corpi celesti piùa noi, lae la. La nuova creazione in edizione non limitata di Swatch è dotata non solo diri, ma per la prima volta diterrestri. Finora queste due poetiche complicazioni non erano mai state riunite nello stesso. ’Mission to the earthphase’ è il nuovo cronografo della collezione che rivisita lo Speedmaster Moonwatch di Omega. Cassa in Bioceramic grigio chiaro da 42 mm, sul quadrante due lune con Super-LumiNova. Il movimento è al quarzo con funzione cronografica solo per i secondi (swatch.com).