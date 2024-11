Secoloditalia.it - Stupra una ragazza nella parrocchia di Vicofaro: arrestato uno degli ospiti di don Biancalani

Un 32enne originario della Liberia è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale aggravata per l’aggressione a unaall’interno della canonica delladi, alla periferia di Pistoia, dove era ospite della comunità di don Massimo. L’uomo ha immobilizzato e denudato una giovane conosciuta su un materasso, all’interno della canonica che fa da tempo da centro di accoglienza per gli immigrati.Stupro in canonica: nuovi guai per donIl 32enne, irregolare in Italia, di origine liberiana, era ospite da circa un mese di don, il prete rosso che ai suoifa cantare Bella Ciao e che non fa mistero delle sue idee politiche. Il migrante irregolare avrebbe tentato di violentare la giovane che aveva conosciuto poco prima alla stazione di Montecatini.