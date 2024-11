Biccy.it - Sonia Bruganelli e Belve polemizza su Ballando con le Stelle: “Tutto costruito”

Leggi su Biccy.it

martedì sera sarà una delle protagoniste didi Francesca Fagnani, un’ospitata realizzata a distanza di un paio d’anni dalla prima. Dal video anteprima pubblicato dalla Rai, si vederispondere a una serie di domande inerenti alla sua recente esperienza acon le.“Io c’ho creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo, ma in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che effettivamente come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così“.a domanda diretta di Francesca Fagnani ha poi sostenuto chequesto erae fatto a posta. “Sequesto era? Ma ovvio, lo sottoscrivo“.