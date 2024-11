Zonawrestling.net - Ricky Starks: “Prima di All Out 2023 Bryan Danielson non aveva una grande considerazione di me”

Leggi su Zonawrestling.net

, negli anni, ha dimostrato di essere un guerriero sotto tutti i punti di vista. Il wrestler, infatti, ha combattuto diversi match molto cruenti nel corso della sua carriera in AEW e tra questi spicca lo Strap match di All Outcontro. In quell’occasione, l’Absolute avrebbe dovuto affrontare CM Punk, ma il licenziamento di quest’ultimo lo ha costretto a “virare” sull’American Dragon.Parlando a Insight con Chris Van Vliet,ha dichiarato chenon era molto entusiasta all’idea di affrontarlo, ma alla fine del match l’ex AEW World Champion si è dovuto ricredere:“Quando sono stato colpito per lavolta, il suono ha rimbombato in tutta l’arena. Dopodichéha iniziato a colpirmi in faccia con la cinta e continuava a dirmi “reggerai? Sei un uomo?”.