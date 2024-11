Dilei.it - Re Carlo, nessun viaggio negli Stati Uniti. Harry lo mette troppo in imbarazzo

Redifficilmente potrà fare und’America e questo a causa die Meghan Markle che con il loro comportamento lo continuano are in. La situazione diplomatica è complicata, anche se Donald Trump ha grande stima per il Sovrano.Re, ilIl prossimo anno Redovrebbe ritornare ai doveri di Corte a pieno regime, dopo le cure contro il cancro. Ciò significa che il Sovranorà nella sua agenda anche viaggi internazionali. Una meta plausibile potrebbero essere gli. Anche in vista del ritorno del cambio di presidente e del ritorno di Trump alla Casa Bianca.Organizzare un tourUSA però appare più complicato del previsto, a causa die Meghan Markle. Lo sostiene in particolare l’esperto reale Russell Myers che, pur sottolineando l’importanza di una visita die CamillaStates, ribadisce che la situazione è compromessa per il comportamento sconveniente dei Sussex che da anni continuano a dare contro alla Famiglia Reale e a prendere posizioni sulla politica americana.