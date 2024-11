Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca. Possibile neve nel foggiano Protezione civile, previsioni meteo

Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per trentasei ore. Si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di.” Rischio: secondo lo schema, fontedella.Stralcio del comunicato diffuso dal dipartimento della:Dalla notte di venerdì 29 novembre, si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, in abbassamentoa 600-800 metri, su Abruzzo, Molise esettentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli,a moderati sull’Abruzzo.L'articolonel proviene da Noi Notizie..