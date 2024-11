Dilei.it - Più Libri più Liberi, perché molti artisti non parteciperanno più alla kermesse

Leggi su Dilei.it

PiùPiùsi è trovata al centro di una tempesta mediatica dai contorni sempre più divisivi. In un’edizione dedicatamemoria di Giulia Cecchettin, l’invito a Leonardo Caffo, sotto processo per presunti maltrattamenti, ha scatenato polemiche, portando a boicottaggi e critiche feroci verso la direttrice Chiara Valerio. Zerocalcare, Fumettibrutti e altri hanno scelto di rinunciare, mentre autori come Daniel Cuello restano, ricordando che perquesta è una vetrina irrinunciabile.Tra interventi annullati e social infuocati, la fiera rischia di perdere di vista il suo scopo. Critiche e riflessioni sono necessarie, anche le prese di posizione sono doverose, ma il linciaggio e le fazioni non aiutano. Ma facciamo un po’ di chiarezza, e vediamo cosa è successo.Chiara Valerio, Leonardo Caffo e la tempesta mediatica: facciamo chiarezzaLa direzione della fiera, guidata da Chiara Valerio, ha scelto di dedicare questa edizionememoria di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio.