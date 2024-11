Metropolitanmagazine.it - Nuovo match in casa Azzurre: Angela Carini accusa le compagne di squadra, Irma Testa non ci sta

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il ring è quello cartaceo della stampa, le contendenti sonoe, in contrapposizione, le suedi. La pugile napoletana, celebre per l’incontro alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro l’algerina Imane Khelif, dal quale si è ritirata dopo soli quarantacinque secondi secondi, ha di recente rilasciato un’intervista al vetriolo a Repubblica. L’atleta si e sfogata contro le sue colleghe,ndole di non averla supportata: «Mi hanno lasciata sola, disumanità verso di me.».Immediata, come prevedibile, la replica delle, che non hanno accettato le critiche a loro rivolte. Ad esporsi per prima è stata, bronzo olimpico a Tokyo 2020, che ha risposto con un post su Instagram: «Eravamo in cinque in stanza a Parigi, ma lei si è fatta cambiare stanza dopo due secondi ed è andata a stare da sola.