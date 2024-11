Melanzane ripiene a modo mio | uno sfizio perfetto anche a Natale

Leggi su Donnaup.it

Che siano da servire come antipasto o come secondo, questemio sono un piatto tanto invitante e goloso che ci assicurano sempre un figurone,.Nonostante la resa sembri particolarmente elaborata, la ricetta non è poi così difficile, a patto di seguire passo a passo tutto il procedimento.Dovremo trattare lecon cura, per preservarne il guscio e svuotarle senza romperle. Armiamoci quindi di un po’ di pazienza e di cautela. Una volta isolata la polpa, non dovremo fare altro che rosolarla in padella e procedere con la realizzazione completa della farcitura a base di porini, olive, pecorino, uova e pane raffermo. Già, perché questa meraviglia ci consentedi non sprecare il pane vecchio e di riutilizzarlo per renderlo uno degli ingredienti caratteristici!Mettiamoci al lavoro subito, allora.