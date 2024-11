Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mylin 2024 in DIRETTA: Elisa Caffont si ferma ai quarti, ora il derby Felicetti-Coratti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMASCHILI08:10 Prova ricca di sbavature per l’austriaca Riegler, che tenta la disperata rimonta nel finale ma deve cedere per 16 centesimi alla sudcoreana Jeong.08:09 Ultimo quarto femminile con l’eterna Claudia Riegler opposta alla sudcoreana Jeong.08:08 Nooooo..Errore gravissimo disubito alla seconda porta. La polacca Krol-Walas controlla e giunge al traguardo con mezzo secondo di margine.08:08 Tocca ad. L’azzurra incrocia la polacca Alexandra Krol-Walas.08:07 Tutto fin troppo facile per Ledecka. La ceca dimostra di essere in forma smagliante rifilando quasi due secondi all’elvetica Caviezel.08:06 Torna in pista Ester Ledecka. La ceca sfida la svizzera Ladina Caviezel e sceglie di cambiare tracciato passando alla pista blu.