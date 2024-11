Inter-news.it - LIVE Genoa-Inter Primavera 1-0, subito svantaggio: sblocca Fazio!

L’è pronta a scendere in campo per la tredicesima giornata del Campionato1 contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13.00. Si gioca allo Stadio Ferruccio Chittolina., CAMPIONATO1 1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP19? Ancora i nerazzurri davanti alla porta avversaria: questa volta De Pieri prova direttamente la conclusione personale che non impensierisce però Consiglio17? L’provaa rispondere dall’altra parte con De Pieri che disegna un cross dalla destra. Ma il pallone è troppo lungo e il compagno Quieto non riesce a raggiungerlo e a sfruttare la chance.14? Cartellino giallo per Zanchetta dopo un calcio in faccia involontario ad Arboscello11? Gol da parte del, l’passa indopo dieci minuti dall’inizio del match.