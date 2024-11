Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: riflessione dopo una nuova Francese apparsa in apertura

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:44 Lato curioso che arriva dalla piattaforma di gioco lichess, dove questa posizione è stata giocata 10 volte con il 60% di vittorie (sei, in tradotto) per il Bianco.Current #position has been played 10 times on Lichess: 60% win rate for White https://t.co/0PIDtBlH4i pic.twitter.com/ecYEhIYLJ5— lichess.org (@lichess) November 30,10:41 Dobbiamo spendere due parole sul fattore assenza delle Donne: non è che sparendo quelle la posizione diventa automaticamente patta, anzi. In particolare, nella, in qualunque variante, c’è sempre una componente strategica tutta da esplorare. E l’abbiamo già visto nella prima partita.10:38 Un’altra opzione può essere anche una mossa tranquilla come la protezione del Re in f8, sarebbe un’opzione decisamente incontestabile come scopo.