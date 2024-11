Gqitalia.it - L'insostituibile oroscopo di dicembre 2024

Sopravviverete anche quest'anno alle Feste in famiglia? Per capirlo proviamo a sondare le stelle, con l'dell'ultimo sfavillante - si fa per dire - mese dell'anno.Arieteinizia con la vostra solita impazienza da vigilia: volete tutto e subito, compresi i regali che ordinerete il 24 mattina sperando nel miracolo Amazon Prime. Illusi. Marte in Sagittario vi renderà social, forse troppo, tra aperitivi aziendali e cene con gli amici (che poi, amici chi, che l'ultima volta li avete visti a luglio?). Amore? Potreste flirtare perfino con l’albero di Natale, ma attenti ai legami a breve scadenza, come quella dei panettoni artigianali. Capodanno vi vedrà in lotta con due nemici: il rischio di un flop e voi stessi.ToroIl Natale è il vostro Super Bowl emotivo: volete organizzare tutto alla perfezione, ma tra il presepe Thun di vostra madre e la lista di regali più lunga della Recherche di Proust, vi ritroverete con una crisi di nervi - capirai che novità.