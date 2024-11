Liberoquotidiano.it - Landini: "Quando c'è stata la legge Fornero non abbiamo fatto abbastanza"

Maurizioè sceso in piazza Maggiore a Bologna per manifestare in occasione dello sciopero generale del 29 novembre. "Nelle tante assemblee chemi è capitato in un'azienda un lavoratore che intervenendo mi ha detto: 'Perchéc'èlaavetesolo tre di sciopero e non quello che dovevate fare. Perché dovrei scioperare ancora?'. E io ho detto: "Hai ragione, forse nontutto quello che dovevamo fare ma proprio per questo ti chiedo oggi di scioperare", ha detto il segretario generale della Cgil raccontando un aneddoto.