La teoria del complotto delle Scie chimiche marine

Riscontriamo unadiffusa da Rosario Marcianò, noto guru italianofantomatichee già condannato in via definitiva per alcune sue teorie sul caso Solesin, riguardo le cosiddette «Shiptrails», ovvero le fantomatiche «». Vediamo di cosa si tratta realmente.Per chi ha fretta:Rosario Marcianò rilancia su Facebook una vecchiadelsulle «».In realtà il fenomeno denominato ship track è studiato da decenni alla luce del sole e non necessità di un.Similmente alledi condensazione degli aerei, la formazioneship track si spiega già con le leggi fisiche.AnalisiNelle condivisioni provenienti dalla pagina di Marcianò sulle presuntetroviamo uno screen che mostrerebbe un esempio del fenomeno e i collegamenti al canale YouTube e al sito Web Tanker Enemy, dove è presente una vecchia versione della narrazione risalente al 2007.