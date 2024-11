Quotidiano.net - La guerra dei diamanti della famiglia reale del Qatar

Può capitare che, nelle famiglie, nascano incomprensioni o veri e propri allontanamenti. Qualche frase interpretata male, un commento fuori luogo, scelte e decisioni che non vengono supportate. Ma credo che in pochissimi nuclei familiari al centro di una disputa – che ha il sapore di unaintera – ci possa essere un diamante. Eppure è successo, in. Lainper il diamante blu da 21 milioni di sterline Al centro dello scontro è l’Idol’s Eye, un diamante del valore di circa 21 milioni di sterline. Una pietra unica che ha messo uno contro l’altro i membridel. La vicenda è apparsa da subito enigmatica e intricata, spingendosi fino all’Alta Corte di Londra. Una vera e propria battaglia legale che si annuncia senza esclusioni di colpi da parte dei diversi protagonisti coinvolti.