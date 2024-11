Khvicha Kvaratskhelia | Il mio paese è ferito la Georgia merita l’Europa oggi più che mai

Leggi su Sportface.it

“Sto seguendo i fatti che stanno accadendo nel nostroe vorrei esprimere la mia opinione e la mia posizione di cittadino. Il desiderio e la volontà del popolono è camminare e camminare sulle strade europee, questa è la nostra scelta storica, l’unica scelta giusta ed è inaccettabile allontanarsi da questa strada. Questoè del popolo e nessuno è al di sopra della volontà del popolo”. Lo scrive in una storia sul suo profilo Instagram, l’attaccanteno del Napoli,, soffermandosi sulla situazione nel suodopo gli incidenti e le proteste degli ultimi giorni, scoppiate a Tbilisi, per il rischio concreto di non aderire all’Unione Europea. “Il mio, la mia gente è ferita, io sono sononel guardare i video che diventano virali, stop alla violenza e alle aggressioni! Lapiù che mai!”, ha aggiunto Kvara.