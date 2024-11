Ilrestodelcarlino.it - It alert in Emilia Romagna: chi riceverà il messaggio sul cellulare e quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 30 novembre 2024 – A quale scenario ci troveremmo davanti in caso di una grossa esplosione in uno stabilimento industriale oppure in caso di danni immani alla capacità di tenuta di una grande diga? A tutto questo ci prepareranno i messaggi di Itche arriveranno prossimamente ai cittadini dell’coi test del sistema di allarme pubblico che già in passato erano stati attivati per le simulazioni in caso di terremoto. Cos’è ItITè stato infatti progettato per inviare informazioni dirette alla popolazione in situazioni di emergenza e il suo scopo è garantire una comunicazione rapida ed efficace per avvisare i cittadini in caso di pericoli imminenti o emergenze rilevanti, contribuendo così alla sicurezza collettiva. Si tratta di un modo da un lato per mantenere alta l’attenzione e la consapevolezza della popolazione sui rischi di calamità ai quali è esposta e dall’altra per verificare la funzionalità e perfezionare la tecnologia del sistema di allerta pubblico.