Indagini lampo dei carabinieri ritrovare due auto rubate

Tempo di lettura: 2 minutiQualche notte fa, a Mirabella Eclano, sono stateduevetture. Purtroppo, i proprietari avevano lasciato le chiavi a bordo, facilitando l’azione dei ladri. Grazie alle immediate attività investigative condotte daidella compagnia di Mirabella Eclano, entrambe le vetture sono state recuperate nel giro di poche ore.Le, svolte dai militari dell’Arma, hanno evidenziato l’efficacia del combinare tecnologie avanzate e investigazioni tradizionali.Nel primo caso, il veicolo è stato rintracciato in provincia di Salerno grazie ai sistemi di controllo targhe e alla traccia del dispositivo gps installato a bordo. L’analisi dei dati del sistema satellitare e le informazioni della banca dati dedicata, ha permesso di individuare e recuperare il mezzo prima che venisse schermato e potenzialmente impiegato per ulteriori reati.