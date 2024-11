Iodonna.it - Il cortometraggio racconta la vita di chi soffre di asma grave, portando un messaggio di speranza grazie alla ricerca

Milano, 29 nov. (askanews) – Unche accende i riflettori su una patologia debilitante ma troppo spesso sottovalutata come l’. Promosso da AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri) e realizzato con tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, il corto Respira. Un nuovo vento per l’, attraverso uno sguardo simbolico ed emotivo, la quotidianità di chi è affetto da questa patologia cronica che impattamente sul benessere e sulla qualità dellabambini e adulti: quanto conta fare sport guarda le foto «L’obiettivo di questoè quello di rappresentare e comunicare attraverso delle immagini – che sono immagini emozionanti e di impatto molto significative – quella che è la condizione didi un paziente chedisevera, quella che è la complessità delladi questo paziente nell’attività quotidiana, nelle prospettive, nell’attività fisica e nelle relazioni sociali»,ad askanews Antonino Musarra, Responsabile comunicazione AAIITO.