Endless Love ‘rimpiazza’ La Talpa

fa gli straordinari. La dizi turca dopo esser tornata in daytime per far fronte al calo di Canale5 nella fascia post prandiale, verificatosi con l’arrivo di Segreti di Famiglia, è chiamata anche al raddoppio in prima serata. La prossima settimanacoprirà di fatto il vuoto lasciato da La.Oltre al consueto appuntamento del giovedì sera, la soap andrà in onda anche martedì 3 dicembre, occupando lo slot del Grande Fratello, di ritorno al lunedì con la fine anticipata del reality show di Diletta Leotta.Canale 5 punta così sulla storia di Nihan e Kemal per garantirsi lo zoccolo duro di affezionati in un momento d'”emergenza”. Il problema è che gli episodi mancanti al gran finale non sono tanti (ne restano meno di 30 da 40 minuti).LaDavide Maggio.