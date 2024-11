Thesocialpost.it - Decreto Giustizia, tutte le novità: carceri e braccialetti Elettronici, Saltano Legge Bavaglio e altre

Leggi su Thesocialpost.it

In un momento di rinnovamento legislativo, il recentesegna un passaggio significativo nella gestione delle pene e delle misure alternative alla detenzione in Italia. Le modifiche apportate si concentrano soprattutto sulle strutture penitenziarie, sui, e sull’eliminazione di alcune norme controverse. In questo articolo, esamineremo l’impatto di questelegislative, esplorando ogni aspetto con un’attenzione particolare alle implicazioni pratiche e legali.Le modifiche alpresentano un passo in avanti verso una gestione più efficiente delle strutture penitenziarie italiane. Con la diminuzione della popolazione carceraria grazie all’introduzione di misure alternative, si prevede un alrimento della pressione sui penitenziari sovraffollati.