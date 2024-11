Lettera43.it - Da Parthenope a The Bad Guy, quale Italia viene raccontata da cinema e serie tivù

Leggi su Lettera43.it

L’ale innon è l’di ogni giorno. Oppure sì? A volte, ma non sempre, ci sono film eche la colgono perfettamente nelle sue contraddizioni e nelle sue assurdità. E poi vanno oltre, aggiungono strati su strati, si concentrano sulle piccole dinamiche, partono dal microscopico per catturare il macroscopico. Perché quello che succede a te succede anche a me e così via. Altre volte, invece, capita di vedere film eche sono un’esagerazione della realtà, che piegano qualunque idea e qualunque presupposto alle proprie necessità narrative. E va bene, ed è sacrosanto. Ma non basta. Non basta perché, sempre più spesso, c’è un bisogno di ritrovarsi in ciò che si vede, e non solo – e banalmente – di sentirsi accuditi e ascoltati.Un modo perfetto per parlare a una platea ampia e giovanedi Paolo Sorrentino è diventato un fenomeno anche per questo motivo: perché ha dato alle persone qualcosa in cui potersi specchiare, qualcosa da ascoltare, capire, qualcosa da cui lasciarsi trascinare e scuotere.