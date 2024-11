Bergamonews.it - Costa Serina, perde il controllo al volante e l’auto si ribalta: tre feriti

. Ha perso ildella macchina e la vettura ha finito perrsi. L’incidente, fortunatamente senzagravi, è avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 novembre, alle 17.30, a, lungo via Europa, per cause ancora da accertare.Coinvolte nelmento tre persone, due uomini, di 60 e 84 anni, e una donna di 82 anni che viaggiava a bordo della vettura, rimasti incastrati nell’abitacolo, tanto che per estrarli si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Zogno. Sul posto anche i carabinieri, due ambulanze e un’automedica.I, trasportati in codice giallo e verde, sono stati affidati alle cure del personale medico e portati in ospedale, a San Giovanni Bianco e a Ponte san Pietro. La strada è stata chiusa al traffico e, per agevolare la circolazione, è stata istituita una deviazione via Cornalba.