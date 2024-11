Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 A2 Elite, la Futsal di scena a Cuneo. Osimani: "Contro l’Elledì bel banco di prova"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo due vittorie di fila, a Rovereto e con il Verona, laCesena cerca di continuare sulla giusta strada della risalita anche se la classifica resta complicata: i bianconeri sono infatti terzultimi in zona playout. Impegnativa la gara odierna, alle 15, ache al momento occupa la quarta posizione in classifica. Sarà assente l’argentino Fernandez che venerdì scorso ha rimediato un problema muscolare e potrebbe tornare disponibile a gennaio. Gli avversari di oggi sono partiti forte, tanto da conquistare finora cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte: 32 i gol segnati, attacco più prolifico insieme a Mantova e Mestrefenice, possono contare sul capocannoniere del girone Daniele Cerbone con 12 reti, in difesa invece concedono molto. Il tecnico dei romagnoli Robertospiega: "Con il Verona l’abbiamo portata a casa nonostante alcune difficoltà ma siamo consapevoli che il percorso sia ancora lungo e tortuoso.