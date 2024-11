Bergamonews.it - Bergamo, sforato per 35 giorni il livello di inquinamento, Ruzzini: “Servono più sinergie tra politiche ambientali e di mobilità”

. I dati Arpa sull’aria che respiriamo raccontano che, dall’inizio dell’anno, asi è, per più di 35, il valore limite di PM10. Ragione per la quale l’amministrazione comunale è corsa ai ripari: “L’da PM10 è dato principalmente dal riscaldamento degli edifici e dal traffico veicolare, oltre che dagli allevamenti intensivi – così l’assessore all’Ambiente Oriana-. Non è un caso se in periodi poco piovosi, e con il riscaldamento acceso, queste particelle inquinanti si concentrino nell’aria: anche per questo a ottobre abbiamo disposto l’ordinanza per posticipare l’accensione degli impianti termici dal 15 al 22, consentendo una temperatura massima di 19 gradi. Sta procedendo anche l’installazione del teleriscaldamento, che oggi serve più di 35 mila appartamenti equivalenti.