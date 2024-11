Ilnapolista.it - Ancelotti: «Sto come Mbappé. Il problema di Mbappé è quello di tutti: non abbiamo continuità»

La conferenza stampa di Carlo, tecnico del Real Madrid, alla vigilia del match contro il Getafe.: «Ildidi, non individuale: non»Sulla partita:«E’ una squadra che si difende molto bene. L’idea è quella di attaccare bene e avere il controllo del gioco per vincere».Sulla crisi di: «Ildidinoi. Stiamo cercando di trovare la nostra versione migliore. Ilè la squadra, che non è riuscita a ottenere. Dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare, non è unindividuale. Può giocare meglio, mapossiamo farlo».L’adattamento del francese nella squadra: «È consapevole che deve fare meglio, ma lui. Dobbiamo continuare a sostenere e pensare che si tratti di uncollettivo, ma non individuale.