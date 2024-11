Thesocialpost.it - Addio a Silvio Di Giulio: musicista, anima libera e indomita

OVINDOLI – La notizia è arrivata come un fulmine, lacerando il cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. È mortoDi, travel designer, project manager e coordinatore di progetti europei in oltre venti Paesi. Aveva solo 39 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, non solo nella sua comunità ma ovunque avesse portato la sua incontenibile energia.Diera un caleidoscopio di emozioni:, fotografo, motociclista e soprattutto viaggiatore. La sua vita era un intreccio di passioni, dalla musica alla fotografia, passando per il giornalismo e l’instancabile impegno per far crescere il suo territorio d’origine. Laureato in Musicologia e Beni Musicali presso l’Università di Roma Tor Vergata, aveva trasformato ogni esperienza in un tassello di una vita vissuta con intensità.