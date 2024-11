Inter-news.it - VIDEO – Inter, ora la Fiorentina: grana Carlos Augusto | Inter Chat

Nella puntata di oggi si è parlato di Inter-Fiorentina, che si è nuovamente infortunato Carlos Augusto e per domenica è in forte dubbio. Al contempo, arrivano buone notizie da Francesco Acerbi e Davide Frattesi. Tra due giorni, ci sarà lo scontro diretto contro la formazione viola, rivelazione di questa prima parte di stagione.